Агент Олусегуна: Мой клиент готов попробовать свои силы в основной команде «Краснодара»

Агент молодого нигерийского нападающего «Краснодара-2» Олакунле Олусегуна рассказал журналистам о перспективах своего клиента в основной команде «быков».

Агент Таддеус Идама сказал «РБ-Спорт», что нигерийский футболист действительно может в ближайшее время быть заявлен за основную команду «Краснодара». Идама отметил, что Олусегун готов попробовать свои силы в главной команде, так что на своё будущее форвард смотрит с позитивом.

Напомним, что в этом сезоне Олакунле Олусегун провёл в ФНЛ в составе «Краснодара-2» 19 поединков и отметился шестью забитыми мячами.