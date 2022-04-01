Бушманов поделился своим мнением по поводу возможного перехода Черышева в «Спартак»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного трансфера полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в столичный клуб.

Бушманов сказал «РБ-Спорт», что Черышев очень хороший игрок, но он уже давненько не видел его на поле. Евгений отметил, что уровень игры у Черышева был весьма высокий. Тренер второй команды добавил, что сейчас очень сложно судить о том, сможет ли Денис как-то помочь «Спартаку».

Напомним, что до этого отец Дениса Черышева выразил мнение о том, что полузащитник «Валенсии» хочет выступать за «Спартак».