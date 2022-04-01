«Арсенал» включился в борьбу за Кварацхелию

«Арсенал» включился в борьбу за полузащитника Хвичу Кварацхелию, сообщает Area Napoli.

По последней информации, Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и будет доигрывать сезон в батумском «Динамо». Ранее также сообщалось, что полузащитник согласовал условия личного контракта с итальянским «Наполи». Теперь трансфером футболиста будут заниматься представители батумского «Динамо».

В этом сезоне футболист провел в РПЛ 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.