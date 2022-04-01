Кириченко высказался по поводу возможного включения клубов из Казахстана в РПЛ

Тренер «Кайрата» Дмитрий Кириченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного включения команд из Казахстана в РПЛ.

Кириченко сказал «РБ-Спорт», что в ближайшее время объединение чемпионатов вряд ли возможно. Тренер отметил, что если сравнивать уровень команд, то лидеры чемпионата Казахстана соответствуют уровню второй восьмёрки РПЛ. Дмитрий добавил, что всего лишь пару клубов в Казахстане располагают классной инфраструктурой.

Напомним, что на данный момент «Кайрат» занимает первую строчку в казахстанском чемпионате.