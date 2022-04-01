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Агент Бакаева опроверг переговоры по новому контракту со «Спартаком»

01 Апреля 2022 • 04:07 Комментировать

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management  и агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, высказался относительно продления контракта с клубом.

«Информация о переговорах по новому контракту не соответствует действительности. Диалога нет. Хочу добавить только — к сожалению. Пока воздержусь. Как будет развиваться российский футбол далее? Сложно сказать. Все стороны взяли выжидательную позицию. У нас нет «за» и «против». Зелимхан должен сосредоточиться на каждом матче и хорошо завершить сезон. Дальше будет видно» — сказал Ткаченко изданию «Спорт-Экспресс».


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Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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