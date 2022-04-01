Агент Бакаева опроверг переговоры по новому контракту со «Спартаком»

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management и агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, высказался относительно продления контракта с клубом.

«Информация о переговорах по новому контракту не соответствует действительности. Диалога нет. Хочу добавить только — к сожалению. Пока воздержусь. Как будет развиваться российский футбол далее? Сложно сказать. Все стороны взяли выжидательную позицию. У нас нет «за» и «против». Зелимхан должен сосредоточиться на каждом матче и хорошо завершить сезон. Дальше будет видно» — сказал Ткаченко изданию «Спорт-Экспресс».