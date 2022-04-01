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Шиманьски останется в «Динамо» до конца текущего сезона

01 Апреля 2022 • 03:11 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски завершит текущий сезон в РПЛ. О данной информации сообщил портал Pitkanozna.pl.

Польский футболист принял решение покинуть Россию, но только по окончании сезона. Шиманьски после своего возвращения в Москву успел поговорить с главным тренером Сандро Шварцем и дал понять, что принял решение покинуть клуб летом.

Футболистом на данный момент интересуются сразу несколько клубов Европы из Испании, Италии и Франции. Вероятно, агент взял паузу для переговоров.

СМИ писали о диалоге с «Реалом Сосьедад», но информация в итоге не подтвердилась.


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Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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