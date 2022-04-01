Шиманьски останется в «Динамо» до конца текущего сезона

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски завершит текущий сезон в РПЛ. О данной информации сообщил портал Pitkanozna.pl.

Польский футболист принял решение покинуть Россию, но только по окончании сезона. Шиманьски после своего возвращения в Москву успел поговорить с главным тренером Сандро Шварцем и дал понять, что принял решение покинуть клуб летом.

Футболистом на данный момент интересуются сразу несколько клубов Европы из Испании, Италии и Франции. Вероятно, агент взял паузу для переговоров.

СМИ писали о диалоге с «Реалом Сосьедад», но информация в итоге не подтвердилась.