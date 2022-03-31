В «Рубине» рассказали, что пошли на встречу Хвиче, разорвав с ним контракт из-за угроз его семье

В пресс-службе «Рубина» объяснили, почему полузащитник Хвича Кварацхелия разорвал контракт с клубом.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что изначально клуб приостановил контракт с грузинским футболистом. Однако, позже Хвича сообщил, что его семья в Грузии столкнулась с агрессией по его причине нахождения в российском клубе. В связи с этим стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее «Рубин» объявил о приостановке контракта с Кварацхелией, заявив, что футболист будет играть в «Динамо» Батуми до конца сезона-2021/22.

21-летний Хвича стал игроком «Рубина» летом 2019 года. За время, проведенное в команде, он провел 76 матчей за казанский клуб, забил 10 мячей и отдал 18 результативных передач.

В летнее и зимнее трансферное окно игроком активно интересовались клубы из Италии, Германии и Англии.