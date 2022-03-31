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Директор батумского «Динамо» сообщил, что Кварацхелия расторг контракт с «Рубином»

31 Марта 2022 • 22:13 Комментировать

Спортивный директор «Динамо» Батуми Ладо Двалишвили сообщил о том, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия разорвал контракт с российским клубом и стал игроком «Динамо».

По словам спортивного директора, Хвича подписал двухлетний контракт батумским «Динамо», при этом расторг контракт с «Рубином». Таким образом, грузинский клуб подписал его свободным агентом.

Ранее «Рубин» объявил о приостановке контракта с Кварацхелией, заявив, что футболист будет играть в «Динамо» Батуми до конца сезона-2021/22.    

21-летний Хвича стал игроком «Рубина» летом 2019 года. За время, проведенное в команде, он провел 76 матчей за казанский клуб, забил 10 мячей и отдал 18 результативных передач.

В летнее и зимнее трансферное окно игроком активно интересовались клубы из Италии, Германии и Англии.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Батуми РПЛ Хвича Кварацхелия
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