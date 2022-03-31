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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кайо не хочет возвращаться в Россию

31 Марта 2022 • 21:35 Комментировать

Нето Хеновес, агент, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо признался, что его агент не хочет возвращаться в Россию.  

В интервью «РБ Спорт» агент заявил, что пока ситуация с настроением игрока остается неизменной. Футболист на данный момент не собирается возвращаться в Россию.

3 марта «Краснодар» объявил о приостновке контрактов с 8 легионерми в их числе был Кайо. Сейчас 27-летний футболист находится без клуба.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях сообщил, что Кайо может продолжить карьеру в «Ботофого» или «Интернасьонале».


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