Кайо не хочет возвращаться в Россию

Нето Хеновес, агент, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо признался, что его агент не хочет возвращаться в Россию.

В интервью «РБ Спорт» агент заявил, что пока ситуация с настроением игрока остается неизменной. Футболист на данный момент не собирается возвращаться в Россию.

3 марта «Краснодар» объявил о приостновке контрактов с 8 легионерми в их числе был Кайо. Сейчас 27-летний футболист находится без клуба.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях сообщил, что Кайо может продолжить карьеру в «Ботофого» или «Интернасьонале».