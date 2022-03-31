Некоторые арбитры CAS не намерены рассматривать иски РФС из-за политического мотива

Стало известно, что некоторые судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) отказываются рассматривать иски РФС (Российского футбольного союза) против ФИФА и УЕФА по политическим причинам, сообщил «РБ Спорт».

По данным источника, некоторые швейцарские судьи не хотят рассматривать апелляцию со стороны России. Причиной называется политический мотив арбитров. У судей есть понимание того, что у ФИФА и УЕФА нет юридической силы и права отстранять российские клубы от международных соревнований, но по данным источника на них оказывается политическое давление.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду от международных соревнований, тем самым сборная России не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.