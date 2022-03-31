Карпин рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Ростове» в концовке чемпионата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал несколько проблемных зон в составе, с которыми команда столкнулась на данный момент.

Карпин считает, что в линии обороны принято, чтобы играли опытные футболисты, в то время, как в «Ростове» играют молодые игроки: 18-летние Милехин и Лангович и 20-летний Сильянов.

Тренер обратил внимание на проблемы в центре поля. Карпин отметил, что несмотря на то, что Глебов сыграл почти 100 матчей за «Ростов», ему всего лишь 22 года. К тому же, Байрамян играет не на своей позиции. Карпин связывает эти проблемы с отъездом Хасимото, Кнудсена и Гиговича.

«Ростов» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала после 22 туров 22 очка. В 23-м туре «Ростов» на домашней арене примет «Нижний Новгород». Матч пройдет 2 августа.