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Лахиялов: «Не надо провоцировать чиновников ФИФА заявлениями про Азиатскую конфедерацию футбола» эксклюзив

31 Марта 2022 • 20:13 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал идею о вступлении РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

- Вы знаете, не совсем обдуманно делать абсурдные в данный момент заявления о вступлении в Азиатскую конфедерацию, о подаче заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, или ещё о чём-то подобном. Не надо провоцировать чиновников ФИФА на более жёсткие меры по отношению к России. То, что Международная федерация футбола не исключила РФС из числа своих членов, это уже хорошо. Нужно дождаться дальнейших решений ФИФА в отношении страны. Ведь ещё не исключён вариант, что сборную России допустят к ближайшим отборочным матчам к чемпионату Европу. Понятно, что это оптимистичный прогноз, в который верится с трудом. А пессимистичный прогноз, который более реален, это бан на два года. Что касается Азиатской лиги, то про неё, я думаю, надо забыть, потому что Япония, Южная Корея и ряд других стран будут против такого решения.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Шамиль Лахиялов АФК
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