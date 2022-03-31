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Масалитин про ЦСКА: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги» эксклюзив

31 Марта 2022 • 19:54 Комментировать

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – «Урал».

- Перед матчем ЦСКА – «Урал» ничего не очевидно. Да, у «армейцев» есть определённая игра и есть мотивация. Да, у них всё хорошо складывалось в последнее время. В матче с «Рубином», естественно, сказались кадровые проблемы казанцев, плюс два быстрых спорных мяча, которые легли в пользу ЦСКА, предопределили дальнейший ход событий. Есть такая поговорка, что гладко было на бумаге, но забыли про овраги. До игры у тебя может быть всё складно, но одно удаление, второе – и ты, фаворит, проигрываешь встречу. «Локомотив» в недавнем матче с ЦСКА переигрывал «армейцев» в первом тайме, но те произвели замены, сделали выводы и додавили соперника. Плюс бывает невезение, иногда забиваются нелепые голы в свои ворота, как в ситуации с Кудряшовым в игре с Хорватией. А потом, неизвестно, кто как к погоде приспособится. Очень много факторов.

Матч ЦСКА – «Урал» пройдёт в воскресенье, 3 апреля, в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Валерий Масалитин РПЛ
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