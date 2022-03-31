Отец Черышева считает, что его сын хочет играть за «Спартак»

Отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева выразил мнение, что его сын хотел бы выступать в составе московского «Спартака».

«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полу атакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», – заявил Дмитрий Черышев в эфире передачи «Все на Матч!».

В этом сезоне Денис отыграл за «Валенсию» 11 матчей в чемпионате Испании, где отличился одним забитым голом. Всю свою профессиональную карьеру футболист провёл в составе различных испанских клубов, среди которых «Валенсия», «Вильярреал» и мадридский «Реал».