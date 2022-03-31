Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черышев считает бредовой идею о переходе России в АФК

31 Марта 2022 • 19:16 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев не одобряет идею о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Мне почему-то кажется, что переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию – бредовая идея. Мы говорим о том, чтобы участвовать в соревнованиях УЕФА. В европейском чемпионате намного выше конкуренция. Если нашу федерацию сохранили, то, возможно, нас ненадолго отстранили от соревнований», – сказал Черышев-старший в эфире Матч ТВ.

Ранее известный российский инсайдер и журналист Нобель Арустамян написал в своем телеграм-канале новость, согласно которой РФС рассматривает переход из УЕФА и Азиатскую конфедерацию.

Это значит, что российские команды в случае перехода из УЕФА будут играть в Азиатской Лиге чемпионов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Дмитрий Черышев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.04  19:00 Рубин ... Химки 1.71 3.55 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
19:34 · Россия. Премьер-лига
Зарема призналась, что уход Айртона из «Спартака» не был запланирован
19:21 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева считает, что его сын хочет играть за «Спартак»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черышев считает бредовой идею о переходе России в АФК
18:29 · Россия. Премьер-лига
Фомин ожидает тяжелый матч против «Краснодара»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Уход Айртона – потеря, но сейчас не время говорить о них. Уехали и уехали – всё» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Гигович подписал контракт с «Хельсингборгом»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий попросил болельщиков поддержать «Рубин»
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» арендовал Айртона до конца года
15:37 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «Спартак и «Локомотив» находятся в равных условиях»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Из «Динамо» ко мне никто не обращался»
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном отказе от легионеров
14:34 · Россия. Премьер-лига
Фонбет запускает новую интерактивную акцию «Ну, погоди!» с бонусом до 2000 рублей
14:10 · Россия. Премьер-лига
Зотов — о матче с «Химками»: «Рубин обязан брать три очка дома»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: По существу у «Рубина» сейчас новая команда
13:40 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: Нужно уметь не зацикливаться на поражениях
Все новости
Рекомендуем