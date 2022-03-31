Черышев считает бредовой идею о переходе России в АФК

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев не одобряет идею о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Мне почему-то кажется, что переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию – бредовая идея. Мы говорим о том, чтобы участвовать в соревнованиях УЕФА. В европейском чемпионате намного выше конкуренция. Если нашу федерацию сохранили, то, возможно, нас ненадолго отстранили от соревнований», – сказал Черышев-старший в эфире Матч ТВ.

Ранее известный российский инсайдер и журналист Нобель Арустамян написал в своем телеграм-канале новость, согласно которой РФС рассматривает переход из УЕФА и Азиатскую конфедерацию.

Это значит, что российские команды в случае перехода из УЕФА будут играть в Азиатской Лиге чемпионов.