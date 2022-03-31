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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин ожидает тяжелый матч против «Краснодара»

31 Марта 2022 • 18:29 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
03.04 14:00

Полузащитник «Динамо» Данил Фомин высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют против «Краснодара».

«Как и всегда, будет тяжелый матч. Нужно приложить максимум усилий и постараться победить», — цитирует футболиста официальный сайт «Динамо».

Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо» пройдет 3 апреля в Краснодаре. Начало – в 14:00 мск.

«Краснодар» после 22 туров набрал 36 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 43 очками идет на втором месте.


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Краснодар Динамо Москва РПЛ Даниил Фомин
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