Фомин ожидает тяжелый матч против «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» Данил Фомин высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют против «Краснодара».

«Как и всегда, будет тяжелый матч. Нужно приложить максимум усилий и постараться победить», — цитирует футболиста официальный сайт «Динамо».

Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо» пройдет 3 апреля в Краснодаре. Начало – в 14:00 мск.

«Краснодар» после 22 туров набрал 36 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 43 очками идет на втором месте.