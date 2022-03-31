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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Пономарёв: «Отстранение нашего футбола от международной арены не будет длиться долго»

31 Марта 2022 • 16:13 Комментировать

Известный футбольный эксперт Владимир Пономарёв прокомментировал в интервью «Евро-Футбол.Ру» решение ФИФА сохранить членство России в организации.

- Сегодня стало известно, что ФИФА не исключил Россию из своего состава. Как вы восприняли эту новость?

- Я ожидал этого. У нашего президента и Джанни Инфантино очень хорошие отношения. Он очень уважает нашего президента. Конечно, он не все может сделать, потому что человек он зависимый, но какой-то вес в этих кругах все-таки имеет. Поэтому я надеялся на то, что для нас что-то положительное все-таки прозвучит. И оно прозвучало, наконец-то. Слава богу.

- Тогда почему ФИФА не дала нашей сборной сыграть в стыках?

- Наверное, специально пошли на это в виде уступок, что мы сейчас не будем участвовать на чемпионате мира, а они тогда нас не исключат. Так бывает в больших распрях. Такой обмен в больших кругах иногда происходит.

- В итоге вопрос об исключении России из ФИФА даже не поднимался. Как думаете, почему?

- Потому что Инфантино имеет вес в этих кругах и его слово наверняка прозвучало. Нельзя допускать такие вещи. Уже и так был перебор, когда нас отовсюду исключают, даже параолимпийцев исключили из олимпийских игр. Это вообще кощунство и издевательство над такими спортсменами, которые утверждаются в жизни. У них ничего не осталось, кроме спорта и участия в таких соревнованиях. Радостей жизни у них мало, а ребят исключили из турнира.

- То есть в футболе нам пошли на уступки в отличие от других видов спорта?

- Да. Тот факт, что нас не исключили из членов ФИФА – это нормальное явление. Ну, ладно. Мы не будем участвовать на этом чемпионате мира. Состоялись стыковые игры, дальше прошла Польша, которая выиграла у шведов со счетом 2:0. Жаль, конечно, что нам не разрешили участвовать, потому что мы могли достойно сыграть с поляками. Но не получилось. Я надеюсь, что дальше пойдет какой-то прогресс.

- Может такое развитие событий означает, что скоро наш футбол вернется на международную арену?

- Я думаю, да, потому что спорт должен был вне всякой политики. Уверен, нас не исключат из этой категории.

- По вашим ощущениям как долго будет длиться отстранение российского футбола от международной арены? Это будут годы или месяцы?

- Это быстро произойдет, я уверен.

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- Кстати, Валерий Карпин тоже выразил уверенность, что летом наш футбол восстановит свои позиции на международной арене. Он что-то знает?

- Вряд ли. В этом году мы ничего не сделаем. Нас не допустят на международную арену. А вот на следующий год да. Но пока придется перетерпеть.

- ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации. Что об этом думаете?

- Это тоже говорит о какой-то лояльности к нашему футболу и имеет большое значение. Не все так плохо. Позитивные моменты есть. Так сказать, лучик света в темном царстве.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино Владимир Пономарёв
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