Колосков: Радует, что ФИФА не ориентируется на политические процессы

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу решения ФИФА не исключать Россию из организации.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что у него были опасения, что некоторые члены ФИФА попадут под политическое влияние, но он очень рад тому, что всё в итоге закончилось позитивно для России. Почётный президент РФС отметил, что его радует тот факт, что ФИФА сейчас не ориентируется на политические процессы.

Напомним, что руководители ФИФА не рассматривали вариант с исключением России из организации.