Гаджиев: Юридических оснований для исключения России из ФИФА не было

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения ФИФА не исключать Россию из организации.

Гаджиев сказал «Чемпионату», что это абсолютно правильное решение со стороны ФИФА, так как футбол должен оставаться вне политики. Экс-тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» отметил, что юридических оснований для исключения России из ФИФА не было.

Напомним, что представители ФИФА на очередном конгрессе даже не поднимали вопросом о том, чтобы лишить Россию членства в организации.