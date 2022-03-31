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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: Юридических оснований для исключения России из ФИФА не было

31 Марта 2022 • 13:23 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения ФИФА не исключать Россию из организации.

Гаджиев сказал «Чемпионату», что это абсолютно правильное решение со стороны ФИФА, так как футбол должен оставаться вне политики. Экс-тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» отметил, что юридических оснований для исключения России из ФИФА не было.

Напомним, что представители ФИФА на очередном конгрессе даже не поднимали вопросом о том, чтобы лишить Россию членства в организации.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Гаджи Гаджиев РФС
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