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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: У ФИФА к России есть правильные направления

31 Марта 2022 • 13:15 Комментировать

Опытный экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался по поводу решения ФИФА не исключать Россию из организации.

Сёмин сказал «Чемпионату», что очень рад тому, что Россия осталась членом ФИФА. Опытный российский специалист отметил, что это значит только то, что у руководителей ФИФА есть хорошие и правильные направления к России.

Напомним, что на конгрессе ФИФА в Дохе не был поднят вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в организации из-за ситуации на Украине. Стоит отметить, что было остановлено членство трёх сборных: Пакистана, Зимбабве и Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Юрий Сёмин РФС
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