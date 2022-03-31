Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

- Я не думаю, что такую информацию озвучил кто-то из руководителей РФС. Скорее всего, это опять придумали ребятишки-журналисты, которые возле РФС крутятся. Это же не через дорогу перейти, а целый процесс, во-первых. А во-вторых, я не считаю, что на сегодняшний день нам надо идти в Азиатскую лигу. Нужно терпение, о чём мы говорили с вами в прошлый раз. Нужно заниматься своим футболом, и я думаю, что отстранение от еврокубков – временное явление. У меня есть такие мысли, что с нового сезона наши клубы вернутся в европейские турниры. Всё утыкается в одно – когда закончится специальная военная операция на Украине, тогда всё в футбольном плане наверняка вернётся на круги своя.