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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Новость про Азиатскую лигу придумали ребятишки, которые вокруг РФС крутятся» эксклюзив

31 Марта 2022 • 13:10 Комментировать

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

- Я не думаю, что такую информацию озвучил кто-то из руководителей РФС. Скорее всего, это опять придумали ребятишки-журналисты, которые возле РФС крутятся. Это же не через дорогу перейти, а целый процесс, во-первых. А во-вторых, я не считаю, что на сегодняшний день нам надо идти в Азиатскую лигу. Нужно терпение, о чём мы говорили с вами в прошлый раз. Нужно заниматься своим футболом, и я думаю, что отстранение от еврокубков – временное явление. У меня есть такие мысли, что с нового сезона наши клубы вернутся в европейские турниры. Всё утыкается в одно – когда закончится специальная военная операция на Украине, тогда всё в футбольном плане наверняка вернётся на круги своя.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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