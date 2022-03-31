Семак оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Семак сказал, что сложно строить какие-то планы на иностранных футболистов в нынешней ситуации. Тренер «Зенита» отметил, что практически ничего не изменилось, ведь на поле одновременно могут находиться всё те же восемь легионеров. Сергей добавил, что нужно будет внимательнее изучить этот вопрос в конце сезона.

Напомним, что со следующего сезона команды РПЛ смогут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.