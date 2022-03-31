Смородская высказалась по поводу сохранения членства России в ФИФА

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с журналистами своим мнением по поводу сохранения членства России в ФИФА.

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что она очень рада тому, что всё закончилось позитивно для РФС и российского футбола. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что всё это нельзя назвать какой-то политизацией, но ситуация, однозначно, очень необычная.

Напомним, что руководители ФИФА не рассматривали вариант с исключением России из организации. Зато было принято решение приостановить членство Зимбабве, Пакистана и Кении.