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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская высказалась по поводу сохранения членства России в ФИФА

31 Марта 2022 • 13:01 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с журналистами своим мнением по поводу сохранения членства России в ФИФА.

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что она очень рада тому, что всё закончилось позитивно для РФС и российского футбола. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что всё это нельзя назвать какой-то политизацией, но ситуация, однозначно, очень необычная.

Напомним, что руководители ФИФА не рассматривали вариант с исключением России из организации. Зато было принято решение приостановить членство Зимбабве, Пакистана и Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС Ольга Смородская
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