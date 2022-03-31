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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Моствой рассказал о мартовском сборе российской сборной

31 Марта 2022 • 12:47 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал клубной пресс-службе о своих впечатлениях от мартовского сбора российской сборной.

Мостовой сказал, что этот сбор заметно отличался от предыдущих, когда национальная команда целенаправленно готовилась к каким-то матчам. Андрей отметил, что, несмотря на странный сбор, все отнеслись к нему очень профессионально, так что проблем не возникло.

Напомним, что из-за ситуации на Украине руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Андрей Мостовой
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