Андрей Моствой рассказал о мартовском сборе российской сборной

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал клубной пресс-службе о своих впечатлениях от мартовского сбора российской сборной.

Мостовой сказал, что этот сбор заметно отличался от предыдущих, когда национальная команда целенаправленно готовилась к каким-то матчам. Андрей отметил, что, несмотря на странный сбор, все отнеслись к нему очень профессионально, так что проблем не возникло.

Напомним, что из-за ситуации на Украине руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных матчах.