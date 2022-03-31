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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Локомотив» смотрится предпочтительней «Спартака» эксклюзив

31 Марта 2022 • 12:38 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».

- В матче «Локомотив» – «Спартак» вывеска очень громкая, но у обеих сторон есть проблемы в организации игры и вообще процессов в клубе. И те, и те сменили тренеров, ищут лучшие варианты. Если Рангник и Гисдоль сбежали каждый по-своему, бросив «Локомотив» на произвол судьбы, то «Спартак» вроде как добавил игроков и усилился. Он очень хорошо сыграл с «Динамо», но остальные матчи провёл неважно, он только нащупывает свою игру. В этом плане у «Локомотива» ситуация лучше, она более-менее выровнялась, но с такими энергозатратами им не хватает до конца физики. Если «железнодорожники» разложат свои силы грамотно, то могут преподнести «Спартаку» неприятный сюрприз. «Локомотив» смотрится предпочтительней, но такого явного фаворита нет.

Матч между «железнодорожниками» и «красно-белыми» состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Валерий Масалитин РПЛ
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