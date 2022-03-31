«Рубин» надеется на возвращение Абильдгора и Хван Ин Бома

Представители «Рубина» надеются на то, что датчанин Оливер Абильдгор и кореец Хван Ин Бом в ближайшее время вернутся в расположение казанской команды.

По информации «Спорт-Экспресса», казанская команда надеется, что датчанин и кореец всё же вернутся в Россию и продолжат играть за «Рубин». Напомним, что оба футболиста из-за травм покинули клуб ещё до рестарта чемпионата, но ещё не приостановили контракты. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий находится на связи с игроками и надеется на их приезд.

Напомним, что «Рубин» на данный момент занимает лишь десятую строчку в российском чемпионате.