Семак высказался о перспективах защитника «Сочи» Прохина

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив молодого защитника «Сочи» Данила Прохина, который выступает за «барсов» на правах аренды.

Как приводит слова Семака Sport24, он внимательно следит за успехами 20-летнего российского футболиста, который приобрёл опыт в «Сочи» и в целом смотрится достаточно прилично. Тренер отметил, что у «Зенита» есть опция возврата защитника, так что он будет рад снова видеть Прохина в составе питерской команды.

Напомним, что в этом сезоне Данила Прохин провёл в российском чемпионате 19 матчей и отметился одной результативной передачей.