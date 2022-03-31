Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку «Зенита»

Один из тренеров питерского «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по пути на тренировку команды из Санкт-Петербурга.

По информации «Чемпионата», в ДТП с участием украинского специалиста никто серьёзно не пострадал, но из-за этой форс-мажорной ситуации Тимощук вынужден был пропустить тренировочное занятие питерской команды.

Напомним, что на данный момент футболисты «Зенита» уверенно лидируют в турнирной таблице и на пять очков опережают ближайшего преследователя в лице московского «Динамо». В следующем туре РПЛ питерский клуб сыграет с «Сочи».