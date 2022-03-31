Семак рассказал о том, кто не сыграет с «Сочи»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, кто из футболистов питерской команды не сможет сыграть в предстоящем поединке РПЛ с «Сочи».

Семак сказал «Чемпионату», что точно с сочинским клубом не сыграет недавно вернувшийся в расположение «Зенита» Деян Ловрен. Не успели полностью восстановиться голкиперы Станислав Крицюк и Даниил Одоевский. Тренер отметил, что пока в «Зенит» ещё не вернулись после паузы колумбиец Вильмар Барриос и бразилец Юри Алберто, но остальные игроки готовятся в полном объёме.

Напомним, что «Зенит» сыграет с «Сочи» третьего апреля.