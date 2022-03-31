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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о том, кто не сыграет с «Сочи»

31 Марта 2022 • 11:37 Комментировать
Сочи
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Зенит
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03.04 19:00

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, кто из футболистов питерской команды не сможет сыграть в предстоящем поединке РПЛ с «Сочи».

Семак сказал «Чемпионату», что точно с сочинским клубом не сыграет недавно вернувшийся в расположение «Зенита» Деян Ловрен. Не успели полностью восстановиться голкиперы Станислав Крицюк и Даниил Одоевский. Тренер отметил, что пока в «Зенит» ещё не вернулись после паузы колумбиец Вильмар Барриос и бразилец Юри Алберто, но остальные игроки готовятся в полном объёме.

Напомним, что «Зенит» сыграет с «Сочи» третьего апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Российская Премьер-Лига Сочи
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СОЧИ ЗЕНИТ
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