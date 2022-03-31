Семак: Ни разу не слышал от Ловрена, что он хочет приостановить контракт с «Зенитом»

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу слухов о том, что Деян Ловрен может покинуть команду из Санкт-Петербурга.

Как приводит слова Семака «Спорт-Экспресса», в прессе сейчас слишком много слухов на эту тему. Тренер «Зенита» отметил, что он ни разу не слышал от Ловрена о том, что хорват якобы хочет приостановить контракт с питерским клубом. Семак добавил, что на сегодняшний день Деян точно не намерен покидать «Зенит».

Напомним, что 32-летний хорват вернулся в расположение «Зенита» после паузы на матчи сборных.