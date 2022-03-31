Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Сочи»

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка с «Сочи».

Мостовой сказал Sport24, что он следит за сочинской командой, но очень многое поменялось с того момента, когда он выступал за «барсов». Андрей отметил, что у «Сочи» тактически очень сильная команда. Полузащитник добавил, что у Владимира Федотова все футболисты прекрасно понимают, что им нужно делать на поле.

Напомним, что встреча между «Сочи» и питерским «Зенитом состоится третьего апреля.