Ловрен вернулся в Россию

Опытный хорватский защитник Деян Ловрен вернулся в расположение питерского «Зенита» после паузы на матчи сборных.

32-летний хорватский футболист сказал на видео в телеграм-канале «Зенита», что он уже вернулся в питерский клуб из сборной Хорватии. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Ловрен может приостановить контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. На этом также настаивали руководители хорватского футбольного союза.

В этом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.