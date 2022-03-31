«Краснодару» могут разрешить заявить трёх нигерийцев из «Краснодара-2»

Основной команде «Краснодара» могут разрешить дозаявить трёх нигерийских футболистов из «Краснодара-2».

Как в своём телеграм-канале написал журналист и комментатор Илья Казаков, в ближайшее время краснодарскому клубу могут заявить за основной состав трёх молодых нигерийских игроков из «Краснодара-2». Речь идёт о Ифеане Ндуку, Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво, которые здорово проявили себя в матчах ФНЛ.

Напомним, что из-за ситуации на Украине все легионеры «Краснодара» приостановили свои контракты и покинули Россию.