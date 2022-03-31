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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили уверен, что Дзюба больше не сыграет за сборную России

31 Марта 2022 • 10:45 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами заявил о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба вряд ли когда-нибудь ещё сыграет за сборную России.

Кавазашвили сказал Sport24, что перед Дзюбой сейчас точно закрыты две двери, а именно московский «Спартак» и сборная России. Экс-вратарь отметил, что эти двери для 33-летнего российского футболиста точно никогда не откроются, а особенно Дзюбу никогда не простят болельщики «красно-белых».

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российской лиге 21 матч и отметился десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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