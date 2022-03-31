Кавазашвили уверен, что Дзюба больше не сыграет за сборную России

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами заявил о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба вряд ли когда-нибудь ещё сыграет за сборную России.

Кавазашвили сказал Sport24, что перед Дзюбой сейчас точно закрыты две двери, а именно московский «Спартак» и сборная России. Экс-вратарь отметил, что эти двери для 33-летнего российского футболиста точно никогда не откроются, а особенно Дзюбу никогда не простят болельщики «красно-белых».

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российской лиге 21 матч и отметился десятью забитыми мячами.