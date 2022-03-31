Посол Нигерии посоветовал клубам РПЛ присмотреться к нигерийским игрокам

Посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху в разговоре с журналистами посоветовал руководителям клубов Российской Премьер-лиги присмотреться к нигерийским футболистам.

Шеху сказал «Р-Спорт», что российским командам нужно присмотреться к нигерийским игрокам на фоне отъезда многих легионеров. Посол отметил, что Нигерия использует спорт для продвижения талантливых нигерийцев и нигерийской культуры.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.