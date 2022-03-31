Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в «Ахмате»

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал журналистам о том, как обстоят дела с иностранными футболистами в грозненской команде.

Талалаев сказал «РБ-Спорт», что он не готов комментировать эту тему, так что по этому вопросу лучше обратиться к руководству «Ахмата». Тренер отметил, что в данный момент грозненскую команду покинули только граждане Украины, а все остальные иностранные игроки продолжают работать в штатном режиме. Наставник добавил, что лишь Зоран Нижич сейчас находится в лазарете.

Напомним, что многие иностранные тренеры и футболисты покинули Россию из-за ситуации на Украине.