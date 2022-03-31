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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в «Ахмате»

31 Марта 2022 • 10:00 Комментировать

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал журналистам о том, как обстоят дела с иностранными футболистами в грозненской команде.

Талалаев сказал «РБ-Спорт», что он не готов комментировать эту тему, так что по этому вопросу лучше обратиться к руководству «Ахмата». Тренер отметил, что в данный момент грозненскую команду покинули только граждане Украины, а все остальные иностранные игроки продолжают работать в штатном режиме. Наставник добавил, что лишь Зоран Нижич сейчас находится в лазарете.

Напомним, что многие иностранные тренеры и футболисты покинули Россию из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Андрей Талалаев Ахмат
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