«Наполи» согласовал условия контракта с Кварацхелией

«Наполи» согласовал условия контракта с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщает Sportitalia. В прошлом футболист был также связан с переходом в «Милан».

По словам трансферных экспертов Sportitalia Альфредо Педулла и Джанлуиджи Лонгари, «Наполи» согласовал основные условия с Кварацхелией и уверен, что сможет заключить сделку с казанским «Рубином». Предполагается, что запрашиваемая цена составляет около 15 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в РПЛ 19 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.