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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Наполи» согласовал условия контракта с Кварацхелией

31 Марта 2022 • 09:47 Комментировать

«Наполи» согласовал условия контракта с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщает Sportitalia. В прошлом футболист был также связан с переходом в «Милан».

По словам трансферных экспертов Sportitalia Альфредо Педулла и Джанлуиджи Лонгари, «Наполи» согласовал основные условия с Кварацхелией и уверен, что сможет заключить сделку с казанским «Рубином». Предполагается, что запрашиваемая цена составляет около 15 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в РПЛ 19 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Рубин Наполи Хвича Кварацхелия
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