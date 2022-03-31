Талалаев: Для «Ахмата» существуют только первые места

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал журналистам о целях и задачах грозненской команды.

Талалаев сказал «РБ-Спорт», что для футболистов «Ахмата» и тренерского штаба существуют только первые места. Наставник отметил, что он ставит перед командой задачу совершенствовать игру для того, чтобы в итоге достичь максимального успеха. Андрей добавил, что футболисты «Ахмата» уже привыкли к тому, чтобы каждый матч играть на победу.

Напомним, что на данный момент клуб из Грозного занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.