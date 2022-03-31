Игонин: Уход легионеров не сильно повлияет на «Зенит»

Экс-футболист Алексей Игонин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного ухода иностранных игроков из питерского «Зенита».

Игонин сказал «Спорту день за днём», что возможной уход легионеров вряд ли сильно повлияет на питерскую команду, где очень много игроков уровня сборной России. Алексей отметил, что иностранцев можно заменить футболистами из академии или отечественными игроками из других клубов.

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в российском чемпионате.