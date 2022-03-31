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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: Уход легионеров не сильно повлияет на «Зенит»

31 Марта 2022 • 09:24 Комментировать

Экс-футболист Алексей Игонин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного ухода иностранных игроков из питерского «Зенита».

Игонин сказал «Спорту день за днём», что возможной уход легионеров вряд ли сильно повлияет на питерскую команду, где очень много игроков уровня сборной России. Алексей отметил, что иностранцев можно заменить футболистами из академии или отечественными игроками из других клубов.

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Игонин
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