Молодой полузащитник «Краснодара» может летом покинуть команду

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после окончания этого сезона может покинуть российскую команду.

По информации Metaraitings.ru, 21-летним футболистом сборной Армении активно интересуются европейские клубы, в том числе и команды из чемпионата Франции. Сам игрок был бы не против сменить клубную прописку. Напомним, что действующее соглашение Сперцяна с краснодарской командой рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Эдуард Сперцян провёл в российском чемпионате 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.