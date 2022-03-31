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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Молодой полузащитник «Краснодара» может летом покинуть команду

31 Марта 2022 • 09:04 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после окончания этого сезона может покинуть российскую команду.

По информации Metaraitings.ru, 21-летним футболистом сборной Армении активно интересуются европейские клубы, в том числе и команды из чемпионата Франции. Сам игрок был бы не против сменить клубную прописку. Напомним, что действующее соглашение Сперцяна с краснодарской командой рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Эдуард Сперцян провёл в российском чемпионате 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Российская Премьер-Лига Эдуард Сперцян
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