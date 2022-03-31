Сенников об апелляции «Химок»: Нужно выигрывать на поле, а не в кабинетах

Известный экс-футболист Дмитрий Сенников высказался по поводу апелляции подмосковных «Химок» по поводу итогов матча с московским «Локомотивом».

Сенников сказал Sport24, что ситуация не самая приятная и понятная, но «Химкам» нужно стремиться выигрывать на футбольном поле, а не в кабинетах. Дмитрий выразил надежду на то, что в будущем у нас в регламенте пропишут, что делать с такими футболистами.

Напомним, что «Химки» проиграли «Локомотиву 2:3, но в составе московского клуба выступал Ян Кухта, который не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии. В итоге РФС отклонил апелляцию «Химок».