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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» подало документы на получение лицензии для выступления в РПЛ

31 Марта 2022 • 08:48 Комментировать

Московское «Торпедо» уже подало документы на получение лицензии РФС-1, которая позволит «чёрно-белым» выступать в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», торпедовцы уже подали документы на получение лицензии для выступления в элитном дивизионе. Основным стадионом у «Торпедо» заявлены «Лужники», а резервным вариантом является «Арена Химки». Президент московского клуба Денис Маслов отметил, что аренда «Лужников» не самая дешёвая, но это исторически стадион «Торпедо».

Напомним, что на данный момент торпедовцы под руководством Александра Бородюка занимает вторую строчку в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Российская Премьер-Лига Фнл
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