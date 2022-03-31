Газизов ответил Зареме: Сколько было потрачено денег и на каком вы сейчас месте?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил Зареме Салиховой, которая недавно снова нелестно высказалась о менеджере.

Газизов сказал «Чемпионату», что за переходы Урунова и Кокорина не было отдано никаких агентских выплат, а заплатить пришлось только за Виктора Мозеса. Шамиль отметил, что ко всему остальному он не прикасался. Гендиректор «»Уфы» добавил, что нужно смотреть, сколько «Спартак» потратил денег и на каком месте сейчас идёт, а всё остальное - пустые слова.

Напомним, что Салихова назвала Газизова «балаболом» и «баснописцем».