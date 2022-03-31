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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сутормина рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу нового контракта

31 Марта 2022 • 08:09 Комментировать

Агент российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина рассказал журналистам о том, как продвигаются переговоры с питерской командой по поводу нового соглашения.

Агент Александр Клюев сказал «РБ-Спорт», что пока стороны находятся в диалоге, но сейчас ничего не мешает вести переговоры по поводу нового соглашения. Агент не стал комментировать информацию о том, что Сутормин может покинуть команду из Санкт-Петербурга. Напомним, что Алексей этим летом станет свободным агентом.

В этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российской лиге 19 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Сутормин
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