Шиманьски вернулся в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски все-таки вернулся в клуб после международной паузы, о чем сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Во вторник 22-летний футболист провел 90 минут в матче против Швеции (2:0). Парень отправится с коллективом на Чемпионат мира 2022 года в Катар.

Мариуш Пекарски, агент полузащитника, не так давно рассказал польским СМИ о возможном уходе Шиманьски из «Динамо». Якобы у парня есть время до 7 апреля. Издание As сообщало о переговорах «Динамо» с «Реалом Сосьедад». Другие источники пишут, что контакта между испанцами и агентом игрока так и не произошло.

Контракт «Динамо» и Шиманьски действует до лета 2026 года.