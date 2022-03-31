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Шиманьски вернулся в «Динамо»

31 Марта 2022 • 06:06 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски все-таки вернулся в клуб после международной паузы, о чем сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Во вторник 22-летний футболист провел 90 минут в матче против Швеции (2:0). Парень отправится с коллективом на Чемпионат мира 2022 года в Катар.

Мариуш Пекарски, агент полузащитника, не так давно рассказал польским СМИ о возможном уходе Шиманьски из «Динамо». Якобы у парня есть время до 7 апреля. Издание As сообщало о переговорах «Динамо» с «Реалом Сосьедад». Другие источники пишут, что контакта между испанцами и агентом игрока так и не произошло. 

Контракт «Динамо» и Шиманьски действует до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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