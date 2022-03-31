Сборная худших трансферов «Зенита» в современной истории

6 февраля Александр Медведев сказал, что «Зенит» возьмёт в годичную аренду казахстанского центрального защитника Нуралы Алипа, после чего у петербуржцев будет приоритетное право выкупа за баснословные 4 000 000 €. 16 февраля об аренде было объявлено официально. Пока ничего не ясно об уровне футболиста, ведь провёл он лишь 25 минут в петербургском клубе. В общем, если петербургский клуб выкупит игрока, то данный трансфер вызовет некоторые вопросы. Но пока мы совсем немного знаем про Нуралы на уровне РПЛ, так что включать его в эту сборную, конечно, не будем, а пожелаем удачи!

Худший трансфер вратаря – подписание Станислава Крицюка

Да, у «Зенита» не было абсолютно провальных вратарских подписаний, ведь все они как-никак, но внесли значимый вклад или просто выполнили свою задачу. Однако не Станислав Крицюк, который был подписан летом 2021-го за 2 000 000 € у португальского «Жил Висенте». Выступления Станислава в Португалии были очень яркими, а количество хайлайтов сейвов (иногда отбитых пенальти) было достаточно большим.

Правда, сразу были сомнения по соответствию Крицюка стилю и статусу «Зенита». Дело в том, что в португальском середняке у ворот клуба возникает много моментов, следовательно, можно совершать больше спасений. В петербургском же клубе зачастую случаются игры, где у любимого предмета Артёма Реброва бывает лишь пару моментов, и нужно сохранять концентрацию.

Так и вышло. Иногда спасения Крицюка, конечно, помогали «Зениту», но в совокупности пропущенных мячей (9 пропущенных голов и 0 «сухих» игр в 7 матчах РПЛ; 6 пропущенных голов и 1 «сухая» игра в 4 матчах ЛЧ), статистики в той же РПЛ (она приведена ниже в сравнении с Михаилом Кержаковым) и травмы, из-за которой вратарь выбыл на неопределённый срок, трансфер можно считать не очень успешным.

Кержаков (11 игр) – Крицюк (7 игр)

№6 по проценту сейвов (78.4) – №11 по проценту сейвов (73.3)

№7 по проценту сухих матчей (27.3) – №? по проценту сухих матчей (0)

№6 по пропущенным голам на 90 минут (1) – №10 по пропущенным голам на 90 минут (1.29)

Думаю, что всё понятно, ведь новичок проигрывает по важным показателям абсолютно среднему Михаилу Кержакову. Ну и для общего понимания прикреплю видео с таймкодом 4:43, чтобы можно было увидеть не лучшее качество игры на выходах.

Слева в защите расположился «легендарнейший» Михаэль Лумб

Помните такого? А он, между прочим, находился в «Зените» ровно 3 года. В том-то и дело, что находился, а не выполнял свою главную функцию – игру за петербургский клуб, который «вывалил» датскому «Орхусу» зимой 2010 года 1 600 000 €.

Датчанин так и не стал в клубе своим, ведь в там уже был Крижанац. Было ожидаемо, что много Лумб играть не будет. Так и случилось: 3 игры, 196 минут, 2 жёлтые карточки. Летом 2010-го на позицию левого защитника был куплен Лукович, который и закрывал позицию слева в обороне. Ну а наш юный на тот момент герой был отправлен в первую аренду – в «Фейеноорд».

В Голландии получилось ещё хуже, чем в Питере (2 игры и 57 минут), поэтому аренда была досрочно прервана. Михаэль направился уже зимой 2011-го на полгода обратно в Данию – в «Ольборг». Там с игровым временем дела обстояли лучше (14 игр, 1156 минут, 1 ассист, 1 жёлтая карточка), поэтому тренерский штаб клуба из северной столицы решил вновь дать шанс игроку.

Правда, по форме игрока на сборах и на тренировках по ходу сезона было принято обратное решение, после чего Лумб направился зимой 2012-го в немецкий «Фрайбург». И там у Лумба не получилось: 5 игр, 392 минуты, 3 ассиста. Успел абсолютно всех разочаровать игрок! С момента перехода в «Зенит» стоимость датчанина упала на 70%!

В общем, половину сезона 2012/13 игрок был вынужден проводить на скамейке запасных петербургского клуба, пока бесплатно не ушёл в «Бохум» зимой 2013. Кстати, за эти полгода Лумб отыграл целых 3 игры и 6 минут. Зато в Лиге чемпионов дебютировал!

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Во второй Бундеслиге дела у игрока пошли вновь неплохо, ведь получилось принять участие в 14 играх и отдать 1 ассист. Правда, по окончании сезона Лумба забрал датский клуб с многозначным названием «Вестшелланн», после чего из родной страны игрок не уезжал.

Сейчас Михаэлю 34 года, а он выступает за «Брондбю» с той же эффективностью, что и за «Зенит».

«Надёжным» и «железным» левым центральным защитником будет Эмануэль Маммана

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Тут вообще без вопросов, ведь молодого и быстрого аргентинца покупали летом 2017-го из «Лиона» за 16 000 000 € под тот самый «легендарный» проект с Манчини и великолепной пятёркой из страны с солнцем на флаге.

Эмануэль, как и все приехавшие южноамериканцы, начал за здравие в сезоне 2017/18: 26 игр, 2288 минут ( buenos dias, cules!) , 1 ассист. Могло бы быть ещё лучше, если бы в первой половине весны Эмануэль не порвал бы те самые злополучные крестообразные связки. Из-за этой травмы защитник пропустил и остаток сезона, и чемпионат мира, и начало кампании 2018/19.

Тем не менее у игрока получилось вернуться в строй в сентябре 2018-го, что стало хорошим результатом восстановления. Это была игра Кубка России против «Волгаря» (4:0), где защитник отыграл 21 минуту. А в РПЛ Маммана вернулся в матче против «Краснодара» (2:1), где он провёл 1 минуту. Кстати, напишите в комментариях, что произошло после этой игры, если помните.

Защитник быстро сумел набрать кондиции и вернуться в стартовый состав, отыграв 6 полных игр во всех турнирах! Правда, дальше вновь началась чёрная полоса для легионера. Зимой 2019-го был куплен Ярослав Ракицкий, ставший одним из главных героев команды на финишном отрезке сезона 2018/19, а пара Ракицкий – Иванович – основной. Так и получилось, что аргентинец сыграл во второй половине сезона лишь 3 игры, 2 из которых были полными, а одна из них, в свою очередь, была в «ответке» с «Вильярреалом» (1:2).

В новом сезоне 2019/20 игрок опять порвал «кресты», а случилось это на 13-й минуте игры с «Уралом» (3:1). Защитник выбыл на год, сыграв 45 минут в 30-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1). Поговаривают, что Маммана поссорился с тренером по физподготовке Марией Буровой, из-за чего и начались проблемы.

В любом случае Маммана после той самой игры с ростовчанами за «Зенит» больше не играл, а выступал за «Сочи». Если в первом сезоне получилось закрепиться в основе выстрелившей команды (19 игр, 1402 минуты, 1 ассист), то в следующем году – не очень (5 игр и 65 минут).

В итоге игрок выкупил самостоятельно свой оставшийся контракт и перешёл в родной «Ривер Плейт». Хоть игроку всего лишь 26, но можно считать, что карьера в Европе закончена.

Всё легендарнее и легендарнее игроки, ведь в паре с Мамманой сыграет Иван Новосельцев

Первый в нашей сборной экс-игрок «Ростова», который был «выдернут» из клуба. В августе 2016 года «Зенит» обратился к услугам защитника и заплатил жёлто-синему клубу лишь 20% от трансферной стоимости игрока ( 1 000 000 €, а не 5 000 000 € ).

Вот, кстати, один из двух голов Новосельцева в сезоне 2016/17 перед переходом в «Зенит».

Всё бы хорошо, но на момент перехода рыжеволосого центрбека в «Зените» уже были Гарай, Ломбертс, Хави Гарсия, Нету, Йованович, а зимой добавился Иванович. С такими монстрами конкурировать Новосельцеву оказалось слишком сложно, поэтому стало понятно, что Иван был лишь кирпичиком в классной обороне «Ростова». Кстати, вот статистика Новосельцева в сезоне 2016/17: 8 игр и 493 минуты. Самое интересное, что в «Ростове» в начале сезона набралось больше игр и минут (9 игр и 810 минут). А ещё больше обидно было Ивану, когда «Ростов» побеждал «Баварию» в ЛЧ, а «Зенит» – грозный «Маккаби» в ЛЕ.

С приходом Манчини ситуация ухудшилась в 8 раз, ведь за полгода Иван провёл лишь 1 игру, да и то в Кубке России (кстати, против «Динамо» из СПб – 2:3). Удручающе выглядел тот факт, что в полугодичной аренде в Туле Новосельцев провёл всего лишь 2 игры! Он был настолько плох, что не пригодился даже в Туле!

Летом 2018 года Семак и смотреть не стал в сторону Ивана, отправив того сначала в «Анжи», а потом вернув в «Ростов». В общей сложности в этих «грандах» у Новосельцева, наконец, получилось закрепиться в составе: 24 игры, 2031 минута и 1 гол. После такого стало понятно, что уровень защитника – середняк или аутсайдер РПЛ, а вспышка в «Ростове» – заслуга Бердыева. Но ни махачкалинцы, ни ростовчане выкупать игрока не стали, после чего он вернулся в Санкт-Петербург.

Повезло, что на горизонте всплыл такой вариант, как «Сочи», который формировал состав за короткий срок, закупаясь оптом у петербургского клуба. Кстати, президент клуба с Чёрного моря оказался настолько щедрым, что заплатил за игрока 2 000 000 €, что в 2 раза больше той суммы, за которую Новосельцев приходил в «Зенит».

В сочинском клубе теория об уровне Вано подтвердилась. Пока клуб плёлся в концовке таблицы и боролся за выживание, Новосельцев играл в старте. Когда Федотов получил предсезонку и начал штурмовать верхушку турнирной таблицы, то Иван выпал из состава.

Летом 2021 года Новосельцев вновь опустился на уровень ниже, перейдя в «Арсенал», правда, тульский. Там он стал основным игроком, выполняя важную роль в защитных построениях сначала Парфёнова, а потом Божовича: 15 игр (все в стартовом составе), 1170 минут, 1 гол.

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К сожалению, настолько доигрался, что выдал тот самый перформанс в игре с «Динамо».

Денис Терентьев расположился справа в обороне

Денис является воспитанником «Зенита» и дебютировал в РФПЛ ещё в 2012 году , когда тому было 20 лет. Правда, за следующие 3 года защитник провёл лишь 7 минут в высшей лиге России (за «Томь»), зато набрался опыта, бегая за томский клуб в ФНЛ.

Летом 2015 года контракт Дениса с «Зенитом» закончился, а игрока решил подхватить «Ростов». Там защитник после адаптационного сезона 2015/16 (654 минуты и 1 ассист) по-настоящему раскрылся. В кампании 2016/17, когда клуб с берегов Дона представлял Россию в Европе, Терентьев стал основным, но не на позиции правого защитника, а слева в полузащите! Всё из-за великолепной формы Тимофея Калачёва, который стал 1-м в РПЛ 2016/17 по ассистам (10). Итак, у Дениса 36 игр, 2402 минуты и 5 жёлтых.

После такой, не сказать чтобы успешной, кампании Терентьева решился вернуть «Зенит», но за 2 000 000 €. Однако в Питере чуда не произошло, ведь в команде на позиции правого защитника были Смольников и Анюков, а слева в полузащите вряд ли Денис мог пробиться в состав, учитывая хороших иностранцев в обойме. Отсюда и 7 игр в РПЛ за «Зенит» за – внимание! – 2,5 года.

Защитник уходил на полгода в «Уфу», но только летом 2020-го «Зенит» смог во второй раз расстаться с игроком. Правда, вообще не выгодно: брали за 2 000 000 европейской валюты, а отдали в «Ростов» за 300 000.

Зато сам защитник смог реанимировать карьеру в клубе, сыграв за 2 сезона 34 игры, сделав 1+пас по системе «гол+пас».

И зачем было терять время в «Зените»?

Матиас Краневиттер абсолютно заслуженно занимает позицию опорного полузащитника!

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Второй представитель аргентинского десанта 2017 года аналогично не прижился в Санкт-Петербурге. А ведь перешёл опорный полузащитник летом 2017 за 8 500 000 € из мадридского «Атлетико». Был хорош в аренде в «Севилье» в сезоне 2016/17, проведя 32 игры, а также стал седьмым в Ла Лиге по проценту точных передач (90.9%). Правда, «матрасникам» Краневиттер был не нужен, поэтому без угрызений совести игрока сборной Аргентины отдали в «Зенит».

В клубе из Санкт-Петербурга Матиас начал за здравие, отыграв 33 игры, отметившись одной голевой передачей. У Манчини он был важной фигурой в построениях в центре поля, но после сезона 2017/18 итальянский специалист покинул клуб, а на его место пришёл Семак, который сразу же «задвинул» Краневиттера на скамейку запасных.

Получилось, что за полтора сезона при Семаке аргентинец сыграл лишь в 19 играх. Самое главное, что большинство игр были неполными. В общем, зимой 2020-го нужно было искать покупателя, который нашёлся довольно скоро. Данным «волонтёром» стал мексиканский «Монтеррей», не поскупившийся отдать 2 600 000 € за сдавшего игрока.

К слову, в Северной Америке Краневиттер вновь вернул свою форму, отыграв за 2,5 сезона 78 игр. Может, и в сборную вернётся?

Клаудио Маркизио заглянул на вечерний кофе и располагается чуть выше аргентинца

Клаудио – это настоящая глыба итальянского футбола. Всё из-за того, что центральный полузащитник 7 раз выиграл Серию А и 4 раза поднимал над головой Кубок Италии. А также провёл 55 игр за сборную Италии! Вы логично спросите о том, зачем нужно было опытному игроку ехать в чемпионат России в 2018 году, а я отвечу, что весной 2016 года Клаудио порвал крестообразную связку, после чего так и не сумел вернуться в должную форму, выходя всё меньше на поле за «Ювентус».

В общем, даже РФС пошёл навстречу «Зениту» в вопросе заявки Маркизио на сезон 2018/19. Кстати, пришёл Клаудио в качестве свободного агента. Правда, на его зарплату «Зенит» должен был тратить около 6 000 000 € в год.

Не наиграл заслуженный ветеран и близко на такие деньги, ведь посетил больше выставок и кофеен, чем провёл матчей за «Зенит» (15 игр). К слову, набралось около 740 минут, что свидетельствует о 8 полных играх.

Ну а причиной тому стало ужасное состояние игрока, из-за которого тому пришлось пропустить практически весь сезон. Ситуация была настолько плачевной, что игроку нужно было просто не напрягаться и отдыхать, чтобы травма зажила как можно лучше. Напомню, что игрок получал 6 000 000 европейской валюты в год.

«Обычно заказываю классический эспрессо без сахара, без всего. Пью по 5-6 чашек в день» – слова Маркизио, если что. Впрочем, культурное и кофейное просвещение шло полным ходом, но это не устраивало «Зенит», который принял решение расторгнуть контракт с игроком. Спустя некоторое время итальянец завершил карьеру.

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Бразилец Эрнани будет третьим центральным полузащитником в составе!

Трансфер Эрнани был приурочен к приходу Мирчи Луческу на пост главного тренера петербургского клуба. Как известно, специалист умеет работать с игроками, приехавшими из страны фавел. Молодого хавбека подписали из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 000 000 €. За что такие деньги? За 79 игр, 9 голов, 2 ассиста в упомянутом выше клубе.

Луческо сразу же принялся расхваливать Эрнани, который классно ворвался в европейский футбол, сыграв против «Андерлехта» в плей-офф Лиги Европы. Правда, на ответную встречу игрок так и не вышел, да и с середины апреля лишь изредка появлялся на российский полях. Пришедший Манчини принял решение отправить бразильца в аренду в «Сент-Этьен».

Во Франции игрок не провёл и 1000 минут, зато стал 2-м по заработанным красным карточкам (2). Ещё получилось отличиться 4 раза, но сей факт не слишком обрадовал руководителей обоих клубов, поэтому игрок вернулся летом 2018-го в Санкт-Петербург, обнаружив на тренерском мостике Сергея Семака.

Российский тренер посчитал игрока не самым подходящим в свою игровую модель, поэтому доверял Эрнани лишь матчи в Лиге Европы, что, конечно, тоже неплохо. Получилось, что во втором по значимости европейском турнире игрок провёл больше минут на поле, чем в РПЛ (758 против 575).

В общем, с игроком решили расстаться, а на горизонте всплыла итальянская «Парма», которая дала за игрока 6 500 000 €. Игрок в Италии действительно раскрылся, о чём свидетельствует статистика.

Сезон 2019/20: №1 по прессинг-действиям (799), №9 по отборам (75), №4 по блокам (81)

Сезон 2020/21: №4 по прессинг-действиям (626), №1 по голам на удар в створ (0,75)

Нынешний сезон игрок проводит в аренде в «Дженоа», ведь «Парма» прямо сейчас находится в Серии Б. Поэтому есть шанс, что при сохранении прописки клуб из Генуи выкупит игрока.

Без всяких вопросов слева в атаке расположился Йоан Молло!

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Пожалуй, один из главных пассажиров в нашей сегодняшней сборной. Воспитанник «Монако» не сумел закрепиться в своём клубе, затем был в «Кане», «Гранаде», «Нанси», «Сент-Этьене», после чего и переехал в «Крылья Советов». Очень странно, правда? Первый сезон 2015/16 в аренде в самарском клубе француз провёл на хорошем уровне, сыграв 25 игр, отдав при этом 6 ассистов. Игрок был выкуплен за неизвестную сумму, после чего и началось самое интересное.

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Йоан Молло выдал какую-то сумасшедшую для себя статистику за половину сезона: 13 игр, 5 голов, 4 ассиста. Правда, некоторые голы, прямо скажем, были забиты не без везения. Достаточно взглянуть на это взятие ворот.

В игре с «Зенитом» француз отдал ассист, чем, скорее всего, и привлёк внимание тренерского штаба петербургского клуба, который принял решение о незамедлительной покупке игрока зимой за 3 000 000 €.

В Санкт-Петербурге француз продержался всего полсезона, за которые стал ясен реальный уровень игрока. В 7 играх был забит лишь 1 гол. Пришедший Манчини знатно опешил, увидев Молло, поэтому сразу направил конфликтного вингера во вторую команду.

В игре с «Сибирью» (2:1) он почувствовал себя королём, указывая Круговому и Мусаеву, куда бежать (где нет Молло), куда отдавать передачи (где есть Молло). К слову, заменяясь, француз показал трибуне с фанатами, которые оскорбляли его, средний палец, чем ещё больше разозлил болельщиков. Кстати, причиной оскорблений стали подозрения в нетрадиционной ориентации француза, но не хочется углубляться в эту тему сегодня.

28-летний Молло разорвал контракт с «Зенитом», после чего продолжил скитаться по различным клубам. Сейчас Йоан бегает за неизвестный клуб «подвала» французского футбола.

Малком, по моему мнению, заслуживает попадания в данную сборную

Сейчас постараюсь аргументированно объяснить нахождение бразильца в этом составе, а потом подробно расскажу о его карьере в «Зените».

Главным конкурентом за попадание в сегодняшнюю основу был Эмилиано Ригони, который совсем не оправдал вложенных в него денег. Только дело в том, что за аргентинца заплатили 9 000 000 €, а за бразильца – 40 000 000 €. А теперь посмотрим на их статистику, которая выглядит практически идентично.

Ригони (9 000 000 €): 62 игры, 12 голов, 9 ассистов

Малком (40 000 000 €): 67 игр, 14 голов, 14 ассистов

Теперь, думаю, понятно.

Всем известна история о неком «перехвате» Малкома «Барселоной» в аэропорту перед вылетом в Рим для подписания контракта с «Ромой». Возможно, что именно эта ситуация и заблокировала прогресс в карьере бразильца. Дело в том, что в сезоне 2018/19 в каталонском клубе по-прежнему был великолепен аргентинский гений, поэтому можно было предположить 1067 минут и 4+2 за год в Испании.

«Барселона» стала думать о продаже игрока, а «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия Д» уже высказали желание о покупке бразильского правого вингера. Но вдруг появился «Зенит», который проводил трансферную кампанию под ЛЧ, поэтому Александр Медведев и отдал все 40 000 000 € за бразильца.

Сразу же появились завышенные ожидания, но Малком так и не успел показать себя, получив травму прямой мышцы бедра уже во второй игре за петербургский клуб. Началось долгое и мучительное восстановление, которое должно было закончиться уже через пару недель, но на поле Малком вышел лишь спустя 4 месяца. Вот так характеризовал этот период бразилец:

«Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой — конечно, я безумно хотел побежать к ним, но не мог. Это все сводило с ума. Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Я ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом я покрывался потом и уезжал домой».

Набрав неплохую форму во второй половине сезона 2019/20 и начале кампании 2020/21, Малком вновь «сломался», пропустив не весь групповой этап ЛЧ, как годом ранее, но 3 игры. Правда, к тому времени всё было уже ясно. В остатке сезона РПЛ игрок атаки был вновь неплох, сделав 2+3 по системе «гол+пас», но это было не то, чего от него изначально ждали.

Сезон 2021/22 должен был стать решающим для бразильца. Так и получилось, ведь вингер сумел доказать свою состоятельность в паре с Клаудиньо, с которым они дружили с детства (возможно, он и повлиял на прорыв в карьере Малкома). Наконец-таки получилось выйти в плей-офф из группы ЛЧ (да, в 1/16 ЛЕ, но тоже неплохо), а Малком приложил свою ногу к данным «успехам». Правда, за 8 игр в Европе получилось набрать лишь 1+1 по системе «гол+пас». Кстати, такое количество голов и ассистов у игрока за всю карьеру в «Зените» в еврокубках.

Что по РПЛ? 17 игр, 6 голов, 6 ассистов. Но, друзья, не для этого его покупали.

Александр Бухаров предполагает, что будет забивать голы в данной сборной

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Итак, заканчиваем нашу сборную худших трансферов «Зенита» Александром Бухаровым.

Таранный центрфорвард (193 см) классно выступал несколько лет за казанский «Рубин», в составе которого провёл 88 игр, забил 37 голов и отдал 13 голевых передач. Особняком стоит кампания 2009 года, когда Александру покорилась отметка в 16 забитых мячей. Первая половина 2010 года была классно проведена нападающим (7+5), поэтому «Зенит» решил усилиться перед тяжёлым сезоном 2011/12, подписав Бухарова за 12 000 000 €.

Вторая половина 2010-го была отдана игроку на адаптацию в Санкт-Петербурге, а в переходном сезоне от игрока ждали борьбы за место в составе с Кержаковым, Лазовичем, Канунниковым и Корниленко. Правда, получилось так, что за 31 игру Бухаров отличился лишь 6 раз, тогда как Кержаков и Лазович – 23 и 12 соответственно.

А в сезоне 2012/13 нападающий совсем заглох, ни разу не проведя хотя бы 60 минут в одном матче РФПЛ. В таких случаях всегда напрашивается аренда. Но нападающий не был готов к такому ходу, понимая, что часто играть он всё равно не будет. Зато в сентябре 2013 года устроил дебош в аэропорту Пулково. После такого нападающего отдали-таки в махачкалинский «Анжи», где он вспомнил вкус забитых голов, отличившись 2 раза. Правда, «Анжи» не захотел подписывать Александра, у которого закончился контракт летом 2014 года, отдав это право «Ростову».

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В «Ростове», как мы знаем, форвард вновь расцвёл у Курбана Бердыева, ведь Александр стал важной частью команды-сенсации середины 10-х годов в РФПЛ. 99 игр, 18 голов, 17 ассистов выглядят не слишком солидно для центрального нападающего, но, во-первых, игроку было уже около 30 лет, а во-вторых, он исполнял роль «столба», скидывающего мяч партнёрам.

Когда игрок почувствовал, что сдаёт, контракт с клубом был разорван. Взяв небольшую паузу, Александр решил закончить карьеру под руководством Бердыева, перейдя в «Рубин», побегав 759 минут за клуб, отметившись 2 ассистами. Летом 2019 года экс-нападающий сборной России (9 игр, 1 гол) завершил карьеру.

Алексей Фаткадынов