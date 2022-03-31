Осипенко: Дзюба - самый сложный воздушный оппонент в российском футболе

Оборонец «Ростова» Максим Осипенко считает, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба является самым сложным воздушным оппонентом в российском футболе. Высокий рост Дзюбы позволяет ему легко выигрывать воздушные мячи у своих оппонентов и регулярно огорчать вратарей точными и мощными ударами мяча головой.

Также Осипенко в интервью пресс-службе «Ростова» отметил бывшего нападающего «Зенита», ушедшего из команды минувшей зимой.

- Против Дзюбы, Азмуна, но он уже ушел из премьер-лиги… Наверное, еще Деспотович, - ответил Осипенко на вопрос о том, против кого в воздухе играть сложнее всего.