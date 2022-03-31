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Осипенко: Дзюба - самый сложный воздушный оппонент в российском футболе

31 Марта 2022 • 01:22 Комментировать
Ростов
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Нижний Новгород
1.70 3.60 5.30
02.04 16:30

Оборонец «Ростова» Максим Осипенко считает, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба является самым сложным воздушным оппонентом в российском футболе. Высокий рост Дзюбы позволяет ему легко выигрывать воздушные мячи у своих оппонентов и регулярно огорчать вратарей точными и мощными ударами мяча головой.

Также Осипенко в интервью пресс-службе «Ростова» отметил бывшего нападающего «Зенита», ушедшего из команды минувшей зимой.

- Против Дзюбы, Азмуна, но он уже ушел из премьер-лиги… Наверное, еще Деспотович, - ответил Осипенко на вопрос о том, против кого в воздухе играть сложнее всего.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Максим Осипенко
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