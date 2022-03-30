Зарема назвала Газизова фантастическим балаболом и баснописцем

Зарема Салихова отреагировала на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, что во время его работы в «Спартаке» клуб платил агентам меньше, чем сейчас.

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 млн евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», — сказала Салихова «Спорт-Экспрессу».

Ранее РФС опубликовал данные, согласно которым «Спартак» в 2021 году заплатил больше всех посредникам и агентам. Сумма выплат составила 2,62 млн евро или 385,35 млн рублей.

После чего Гагизов заявил, что, когда функционер работал в «Спартаке», московский клуб платил посредникам намного меньше.