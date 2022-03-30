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Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка»

30 Марта 2022 • 19:50 Комментировать

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук лишен звания «Почетного гражданина Луцка», об этом сообщается на сайте районной рады города.

Лишили почетного звания украинского футболиста и тренера депутаты городского совета. Свое решение они объяснили тем, что за все время конфликта на Украине Тимощук не сделал ни одного заявления. Депутаты также считают, что украинец дискредитирует высокое звание «Почетный гражданин Луцка».

Тимощук с донецким «Шахтером» три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В составе «Зенита» дважды становился чемпионом России и по разу брал Суперкубок, Кубок, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В 2011 году Тимощук был признан лучшим футболистом Украины. В тренерском штабе «Зенита» Тимощук работает с 2017 года.

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Зенит Шахтёр Донецк Анатолий Тимощук РПЛ
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