Российские клубы не будут участвовать в Азиатской Лиге чемпионов

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант о вхождении в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.

Об этом сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источника, даже если ФИФА и УЕФА наложит бан на РФС, то Россия не намерена покидать европейскую арену и будет ждать снятия ограничений.

Ранее спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил в своем телеграм-канале, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию. Это повлечёт за собой выступление российских команд в Азиатской Лиге чемпионов.