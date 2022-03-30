Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российские клубы не будут участвовать в Азиатской Лиге чемпионов

30 Марта 2022 • 19:33 Комментировать

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант о вхождении в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.

Об этом сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источника, даже если ФИФА и УЕФА наложит бан на РФС, то Россия не намерена покидать европейскую арену и будет ждать снятия ограничений.

Ранее спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил в своем телеграм-канале, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию. Это повлечёт за собой выступление российских команд в Азиатской Лиге чемпионов.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
19:50 · Россия. Премьер-лига
Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Газизов прокомментировал уход Табидзе из «Уфы»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Российские клубы не будут участвовать в Азиатской Лиге чемпионов
18:52 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Изидор признан лучшим игроком в марте
18:46 · Кубок России
Опубликовано время и дата матчей 1/4 финала Кубка России
18:37 · Россия. Премьер-лига
Комличенко не заинтересован в возвращении в «Динамо»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Табидзе покидает «Уфу»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Сочи»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Гигович перейдёт в «Хельсинборг»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Классон близок к переходу в «Копенгаген»
14:19 · Россия. Премьер-лига
БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Клубы сами решат, какую зарплату нужно платить футболистам
13:02 · Россия. Премьер-лига
Захарян не сможет сменить спортивное гражданство 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Комппер: Меня приятно удивило, что российские команды очень организованы
Все новости
Рекомендуем